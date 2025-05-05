ЗМІ дізналися, кому хочуть доручити керівництво урядом Румунії після відставки прем'єра

Лідери Національно-ліберальної партії Румунії (PNL), які збираються в понеділок, запропонують Даніелю Давіду, нинішньому міністру освіти, обійняти посаду тимчасового прем'єр-міністра до закінчення другого туру президентських виборів.

Про це повідомили HotNews джерела в PNL, передає "Європейська правда"..

За інформацією HotNews, очікується, що все керівництво Соціал-демократичної партії подасть у відставку з партійного керівництва після провалу Кріна Антонеску в першому турі президентських виборів. До цього прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив про наміри піти у відставку під час зустрічі лідерів коаліції.

Соціал-демократи зберуться на засідання Національної політичної ради о 17:00. Одночасно відбудеться засідання Національного політичного бюро PNL. Також почали з'являтися лідери партії, які заявляють, що "настав час PNL залишити уряд і чітко відмежуватися від соціал-демократів".

Ліберали висунуть Даніеля Давида, ректора Університету Бабеш-Боляй і нинішнього міністра освіти, на посаду тимчасового прем'єр-міністра до закінчення президентських виборів.

Даніель Давід був призначений міністром освіти в грудні 2024 року в уряді Чолаку за пропозицією PNL. Він замінив Лігію Деку, яку вважали близькою довіреною особою експрезидента Клауса Йоганніса.

4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Антонеску визнав свою поразку на виборах, але уникнув відповіді, кого з кандидатів підтримувати в другому турі.

Після цього стало відомо, що прем'єр-міністр може піти у відставку.

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