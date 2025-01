Глава Евросовета призвал Зеленского продолжать работу над вступлением Украины в ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта на встрече с президентом Владимиром Зеленским призвал продолжать работать над вступлением Украины в ЕС.

О встрече с Зеленским в Польше Кошта рассказал в своем X (Twitter), передает "Европейская правда".

Кошта заявил, что до сих пор прогресс Украины на пути в ЕС был впечатляющим.

"Имел хорошую встречу с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке ЕС. Сегодняшнее решение о санкциях против России является тому примером.

Я призвал его продолжать работать над вступлением Украины в ЕС. Прогресс, достигнутый Украиной на сегодняшний день, был впечатляющим. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал он.

