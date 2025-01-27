У Британії зафіксували рідкісний випадок зараження людини пташиним грипом

У жителя центральної Англії виявили пташиний грип H5N1, що стало рідкісним випадком зараження людини цим вірусом.

Про це в понеділок, 27 січня, повідомило Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA), пише "Європейська правда".

У відомстві повідомили, що людина заразилась пташиним грипом на фермі, де мала "тісний і тривалий контакт з великою кількістю інфікованих птахів".

Наразі хворий перебуває у доброму стані та лікується амбулаторно, додало UKHSA. Наразі лікарі шукають тих, із ким інфікований перебував у контакті в останні дні, аби запропонувати противірусне лікування.

Реклама:

Головна медична радниця Управління з питань охорони здоров'я Британії Сʼюзан Гопкінс заявила, що для громадськості ризик інфікування пташиним грипом залишається "дуже низьким".

"У нас є надійні системи для раннього виявлення випадків захворювання і вжиття необхідних заходів, оскільки ми знаємо, що можлива передача інфекції від птахів до людини", – додала вона.

Передача пташиного грипу від птаха до людини є рідкісним явищем, хоча в Британії до цього фіксували кілька таких випадків.

В останні місяці країна посилила заходи з нагляду і контролю для стримування поширення пташиного грипу після того, як було зафіксовано зростання випадків захворювання серед диких птахів і кілька спалахів на птахофабриках.

Вірус є великою проблемою для птахівництва та загалом тваринництва у багатьох країнах Європи. Епідемію 2022 року називали найгіршою з усіх, які відстежувалися.