В Британии зафиксировали редкий случай заражения человека птичьим гриппом

У жителя центральной Англии обнаружили птичий грипп H5N1, что стало редким случаем заражения человека этим вирусом.

Об этом в понедельник, 27 января, сообщило Управление по вопросам здравоохранения Великобритании (UKHSA), пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что человек заразился птичьим гриппом на ферме, где имел "тесный и длительный контакт с большим количеством инфицированных птиц".

Сейчас больной находится в хорошем состоянии и лечится амбулаторно, добавило UKHSA. Сейчас врачи ищут тех, с кем инфицированный находился в контакте в последние дни, чтобы предложить противовирусное лечение.

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Главный медицинский советник Управления по вопросам здравоохранения Британии Сьюзан Хопкинс заявила, что для общественности риск инфицирования птичьим гриппом остается "очень низким".

"У нас есть надежные системы для раннего выявления случаев заболевания и принятия необходимых мер, поскольку мы знаем, что возможна передача инфекции от птиц к человеку", – добавила она.

Передача птичьего гриппа от птицы к человеку является редким явлением, хотя в Британии до этого фиксировали несколько таких случаев.

В последние месяцы страна усилила меры по надзору и контролю для сдерживания распространения птичьего гриппа после того, как был зафиксирован рост случаев заболевания среди диких птиц и несколько вспышек на птицефабриках.

Вирус является большой проблемой для птицеводства и в целом животноводства во многих странах Европы. Эпидемию 2022 года называли худшей из всех, которые отслеживались.