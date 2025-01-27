Трамп розпорядиться створити американський "Залізний купол"

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 27 січня, має підписати указ про створення щита протиракетної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола".

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Указ Трампа закликатиме до створення "Залізного купола" для Америки за аналогією із системою ПРО Ізраїлю.

"Виконавчий указ спрямовує реалізацію наступного покоління протиракетного щита для Сполучених Штатів проти балістичних, гіперзвукових, вдосконалених крилатих ракет та інших повітряних атак наступного покоління", – пояснюють у Білому домі.

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Наказ передбачатиме створення передових космічних систем, завданням яких буде виявлення і збивання ракет, спрямованих проти Сполучених Штатів.

Водночас він не містить оціночної вартості щита ПРО і часових меж його втілення.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв доручити військовим створення "непроникного купола для захисту нашого народу" за зразком ізраїльської системи протиракетної оборони.

Незважаючи на сучасні системи ППО Ізраїлю і відносно невелику територію, яку йому потрібно захищати, у країні час від часу фіксують падіння ракет і дронів.

У грудні 2024 року повідомлялось, що американська система протиракетної оборони THAAD вперше перехопила балістичну ракету, запущену по Ізраїлю з Ємену.

Перед тим у польському Редзіково офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – це перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.