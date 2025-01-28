Італійський військовий корабель з групою мігрантів досяг берегів Албанії

Корабель ВМС Італії з 49 мігрантами, підібраними в міжнародних водах, прибув у вівторок до Албанії, де розташовані центри утримання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Військово-морський корабель "Кассіопея" з мігрантами прибув до албанського порту Шенджин рано-вранці 28 січня. Там їх ідентифікують, а потім перевезуть до центру утримання.

Це переправлення мігрантів є новою спробою уряду Італії втілити в життя свою міграційну політику після того, як судді в Римі поставили під сумнів її обґрунтованість і наказали повернути до Італії перші дві партії переправлених в Албанію мігрантів.

Реклама:

Суперечки навколо цього плану, який прем’єрка Джорджа Мелоні вважає наріжним каменем у прагненні її уряду обмежити нелегальну міграцію, розгортаються навколо рішення Суду ЄС, винесеного минулого року, яке не було пов'язане з Італією.

Суд заявив, що жодна країна походження не може вважатися безпечною, якщо навіть її частина є небезпечною, що підриває ідею Риму депортувати до Албанії мігрантів з обраного списку "безпечних" країн з метою їх швидкої репатріації.

Суд ЄС має розглянути план Італії найближчими тижнями і встановити, чи відповідає він законодавству ЄС.

Уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою за участю країни Європейського Союзу, яка перенаправляє мігрантів до країни, що не є членом ЄС. Але дотепер ці центри стояли порожніми з листопада після того, як зіткнулися з судовою тяганиною.