Итальянский военный корабль с группой мигрантов достиг берегов Албании

Корабль ВМС Италии с 49 мигрантами, подобранными в международных водах, прибыл во вторник в Албанию, где расположены центры содержания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Военно-морской корабль "Кассиопея" с мигрантами прибыл в албанский порт Шенджин рано утром 28 января. Там их идентифицируют, а затем перевезут в центр содержания.

Эта переправка мигрантов является новой попыткой правительства Италии воплотить в жизнь свою миграционную политику после того, как судьи в Риме поставили под сомнение ее обоснованность и приказали вернуть в Италию первые две партии переправленных в Албанию мигрантов.

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Споры вокруг этого плана, который премьер Джорджа Мелони считает краеугольным камнем в стремлении ее правительства ограничить нелегальную миграцию, разворачиваются вокруг решения Суда ЕС, вынесенного в прошлом году, которое не было связано с Италией.

Суд заявил, что ни одна страна происхождения не может считаться безопасной, если даже ее часть является опасной, что подрывает идею Рима депортировать в Албанию мигрантов из выбранного списка "безопасных" стран с целью их быстрой репатриации.

Суд ЕС должен рассмотреть план Италии в ближайшие недели и установить, соответствует ли он законодательству ЕС.

Правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением с участием страны Европейского Союза, которая перенаправляет мигрантов в страну, не являющуюся членом ЕС. Но до сих пор эти центры стояли пустыми с ноября после того, как столкнулись с судебной волокитой.