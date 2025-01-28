Прем'єрка Данії після заяв Трампа: Європа підтримує повагу до кордонів

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила у вівторок, 28 січня, що політичні лідери в Європі та за її межами повністю підтримують повагу до міжнародних кордонів.

Про це вона сказала після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Фредеріксен заявила, що чіткий меседж від друзів з країн Північної Європи та Європи, а також за її межами, полягає в тому, що "має бути повага до територій і суверенітету держав".

"Це має вирішальне значення для міжнародної спільноти, яку ми будували разом після Другої світової війни", – наголосила вона.

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Варто зауважити, що її коментарі з'явилися після того, як президент США Дональд Трамп висловив бажання отримати контроль над Гренландією.

Нещодавно Трамп повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова.

Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю" для світової безпеки.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

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