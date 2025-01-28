Премьер Дании после заявлений Трампа: Европа поддерживает уважение к границам

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во вторник, 28 января, что политические лидеры в Европе и за ее пределами полностью поддерживают уважение к международным границам.

Об этом она сказала после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Фредериксен заявила, что четкий месседж от друзей из стран Северной Европы и Европы, а также за ее пределами, заключается в том, что "должно быть уважение к территориям и суверенитету государств".

"Это имеет решающее значение для международного сообщества, которое мы строили вместе после Второй мировой войны", – подчеркнула она.

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Стоит заметить, что ее комментарии появились после того, как президент США Дональд Трамп выразил желание получить контроль над Гренландией.

Недавно Трамп вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова.

Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью" для мировой безопасности.

Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

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