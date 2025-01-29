У Румунії піднімали F-16 через дронову атаку РФ на Україну

У Румунії в ніч проти 29 січня піднімали винищувачі F-16 через атаку російських дронів на Україну, в тому числі поблизу кордону з Румунією.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Румунії.

Системи моніторингу та спостереження румунського Міністерства національної оборони зафіксували появу безпілотників у повітряному просторі України на маршруті біля кордону з Румунією.

Міністерство заявляє, що в четвер, близько 3:20 ранку, два літаки F-16 ВПС Румунії, що входять до складу Бойової служби повітряної поліції, піднялися в повітря з 86-ї авіабази в Борча для моніторингу повітряної обстановки. Приблизно через дві години літаки повернулися на базу.

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"У той же час Національний центр військового командування (ядро) повідомив Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів оповіщення населення в районі Кілія Веке. В результаті о 3:05 було передано повідомлення RO-Alert, а о 4:08 оголошено про припинення заходів оповіщення в зазначеному районі", – йдеться в повідомленні.

Дані радіолокаційної розвідки не зафіксували вторгнення повітряних цілей, що спостерігалися, у повітряний простір Румунії.

"Сили Міноборони протягом цієї доби проведуть дослідження в районах, де можуть виникнути ризики в результаті цих ситуацій, і продовжать місії з моніторингу повітряного простору. Союзницькі структури також інформуються в режимі реального часу про ситуації, спричинені атаками", – повідомили у відомстві.

Міністерство національної оборони передає водночас "твердий сигнал про засудження цих атак, здійснених Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та елементів інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права".

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, від вечора 28 січня росіяни запустили по Україні 57 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів; 29 дронів знищили, ще 14 були локаційно втрачені.

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує українські порти.

Північноатлантичний альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Наприкінці жовтня інформували, що Міноборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни.