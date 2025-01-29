В Румынии поднимали F-16 из-за дроновой атаки РФ на Украину

В Румынии в ночь на 29 января поднимали истребители F-16 из-за атаки российских дронов на Украину, в том числе вблизи границы с Румынией.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Системы мониторинга и наблюдения румынского Министерства национальной обороны зафиксировали появление беспилотников в воздушном пространстве Украины на маршруте возле границы с Румынией.

Министерство заявляет, что в четверг, около 3:20 утра, два самолета F-16 ВВС Румынии, входящие в состав Боевой службы воздушной полиции, поднялись в воздух с 86-й авиабазы в Борча для мониторинга воздушной обстановки. Примерно через два часа самолеты вернулись на базу.

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"В то же время Национальный центр военного командования (ядро) уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения для населения в районе Килия Веке.

В результате в 3:05 было передано сообщение RO-Alert, а в 4:08 объявлено о прекращении мер оповещения в указанном районе", – говорится в сообщении.

Данные радиолокационной разведки не зафиксировали вторжения наблюдавшихся воздушных целей в воздушное пространство Румынии.

"Силы Минобороны в течение этих суток проведут исследования в районах, где могут возникнуть риски в результате этих ситуаций, и продолжат миссии по мониторингу воздушного пространства. Союзнические структуры также информируются в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками", – сообщили в ведомстве.

Министерство национальной обороны передает в то же время "твердый сигнал об осуждении этих атак, совершенных Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и элементов инфраструктуры, которые являются неоправданными и находятся в серьезном противоречии с нормами международного права".

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, с вечера 28 января россияне запустили по Украине 57 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов; 29 дронов уничтожили, еще 14 были локально потеряны.

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует украинские порты.

Североатлантический альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

В конце октября информировали, что Минобороны Румынии подготовило проект закона, который позволяет сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.