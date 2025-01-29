Глава Rheinmetall: РФ незадоволена озброєнням Заходу, тому планувала моє вбивство

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що Росія незадоволена озброєнням Заходу, і саме тому вона планувала його вбивство.

Про це він розповів у інтерв’ю BNS під час свого візиту до Литви, пише "Європейська правда".

Паппергер впевнений: такі країни, як Росія, "не дуже задоволені" тим, що Rheinmetall допомагає західним країнам в питанні оборони.

"Я думаю, що цілком зрозуміло, що такі країни, як Росія, не дуже задоволені тим, що ми, як найбільший у світі виробник великокаліберних боєприпасів, дуже допомагаємо західним країнам в плані оборони", – зазначив він.

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Водночас керівник концерну підкреслив, що наразі поліція дбає про його безпеку.

Зазначимо, ця заява Паппергера прозвучала після того, як 28 січня у НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір його вбити.

За даними Альянсу, плани Кремля були зірвані американською і німецькою розвідками і були лише частиною зусиль Росії, спрямованих на вбивство керівників оборонної промисловості по всій Європі.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні.

Зокрема, 6 січня інформували, що Міністерство оборони України замовило у Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard.