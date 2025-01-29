Глава Rheinmetall: РФ недовольна вооружением Запада, поэтому планировала мое убийство

Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер считает, что Россия недовольна вооружением Запада, и именно поэтому она планировала его убийство.

Об этом он рассказал в интервью BNS во время своего визита в Литву, пишет "Европейская правда".

Паппергер уверен: такие страны, как Россия, "не очень довольны" тем, что Rheinmetall помогает западным странам в вопросе обороны.

"Я думаю, вполне понятно, что такие страны, как Россия, не очень довольны тем, что мы, как крупнейший в мире производитель крупнокалиберных боеприпасов, очень помогаем западным странам в плане обороны", – отметил он.

Реклама:

В то же время руководитель концерна подчеркнул, что сейчас полиция заботится о его безопасности.

Отметим, это заявление Паппергера прозвучало после того, как 28 января в НАТО официально подтвердили, что Россия намеревалась его убить.

По данным Альянса, планы Кремля были сорваны американской и немецкой разведками и были лишь частью усилий России, направленных на убийство руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в войне в Украине.

В частности, 6 января информировали, что Министерство обороны Украины заказало у Rheinmetall дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard.