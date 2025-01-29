Моніторинговий комітет ПАРЄ підтримав санкції проти Грузії та поставив умови щодо виборів

Профільний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи, що готує до розгляду у залі рішення щодо Грузії, абсолютною більшістю голосів схвалив документ у компромісному варіанті.

Про це повідомляють джерела "Європейської правди".

Закрите засідання комітету, що проходило без присутності грузинських парламентарів, мало затвердити фінальні обриси документа, що буде рекомендований для схвалення у сесійній залі.

Як розповіла "Європейська правда", у середу у ПАРЄ розглянуть питання про повноваження грузинської делегації, оскаржені через масові порушення прав людини грузинською владою.

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Фінальна версія рішення пропонує затвердити ці повноваження на поточну сесію, але повернутися до їхнього перегляду у квітні. При цьому правки, затверджені комітетом, ставлять жорстку умову до влади Грузії щодо запуску процесу дострокових парламентських виборів, які мають відбутися під моніторингом ПАРЄ.

Також підтверджені норми про наявність у Грузії політичних в’язнів з вимогою їхнього звільнення, про які "Європейська правда" вже розповідала.

Про те, які виклики несе це рішення, читайте у статті "Режиму Іванішвілі додають легітимності".