Польща застерігає ЄС, аби не допустити залежності від російських добрив

Польща вживає заходів проти компаній, які імпортують російські добрива, аби Європейський Союз не потрапив у чергову залежність від Москви.

Про це в інтервʼю Bloomberg повідомив заступник міністра фінансів Польщі Збігнев Ставицький, пише "Європейська правда".

За словами Ставицького, який також є заступником голови податкової служби Польщі, відомство виявило і оштрафувало компанії, відповідальні за 70% імпорту білоруського карбаміду, одного з популярних добрив.

Посадовець пояснив, що імпортерів білоруського карбаміду покарали через продаж продукції "Гродно Азот" – єдиного виробника добрив у Білорусі, який підпадає під санкції ЄС.

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Але Росія набагато більша і має ширший спектр виробників, і незважаючи на пильний контроль, заборона імпорту з Росії є більш складним завданням, додав він.

"Ми маємо справу з компаніями, що працюють на території ворожої держави. Дуже важко і ризиковано визначити, що відбувається там на місцях", – пояснив Ставицький.

На думку урядовця, запропоновані Єврокомісією тарифи на весь імпорт добрив з Білорусі та Росії повністю зупинить приплив дешевої продукції, яка "душить" польську галузь.

"Експорт дешевих добрив небезпечно робить нас залежними від ключових товарів. Ми не хочемо залежати від Росії в цій сфері", – наголосив він.

Тарифи на переважну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі, насамперед зерно, діють на території Євросоюзу з липня 2024 року.