У ЄС пропонують накласти тарифи на весь аграрний імпорт з Росії та Білорусі

Європейська комісія у вівторок, 28 січня, ухвалила пропозицію про запровадження тарифів на низку сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі, а також на певні азотні добрива.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Пропозиція виконавчого органу ЄС передбачає тарифи на решту 15% сільськогосподарського імпорту з Росії у 2023 році, які досі не обкладались тарифами.

Після ухвалення пропозиції "весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися тарифами ЄС", уточнюють у Єврокомісії.

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"Метою пропозиції є зменшення залежності від імпорту з Росії та Білорусі. Такий імпорт, особливо добрив, робить ЄС вразливим до потенційних примусових дій з боку Росії і, таким чином, становить ризик для продовольчої безпеки ЄС", – пояснюють там.

Окремо в ЄС наголошують, що пропоновані заходи не вплинуть на транзит російської сільськогосподарської продукції через Європейський Союз до третіх країн.

Пропозиція Єврокомісії ще має бути розглянута та ухвалена Європейським парламентом та Радою ЄС кваліфікованою більшістю голосів.

Тарифи на переважну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі, насамперед зерно, діють на території Євросоюзу з липня 2024 року.

Україна, а також Польща та країни Балтії тривалий час закликали до повної заборони імпорту цих товарів.