Польша предостерегает ЕС, чтобы не допустить зависимости от российских удобрений

Польша принимает меры против компаний, которые импортируют российские удобрения, чтобы Европейский Союз не попал в очередную зависимость от Москвы.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил заместитель министра финансов Польши Збигнев Ставицкий, пишет "Европейская правда".

По словам Ставицкого, который также является заместителем председателя налоговой службы Польши, ведомство выявило и оштрафовало компании, ответственные за 70% импорта белорусского карбамида, одного из популярных удобрений.

Чиновник пояснил, что импортеров белорусского карбамида наказали из-за продажи продукции "Гродно Азот" – единственного производителя удобрений в Беларуси, который подпадает под санкции ЕС.

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Но Россия гораздо больше и имеет более широкий спектр производителей, и несмотря на пристальный контроль, запрет импорта из России является более сложной задачей, добавил он.

"Мы имеем дело с компаниями, работающими на территории враждебного государства. Очень трудно и рискованно определить, что происходит там на местах", – пояснил Ставицкий.

По мнению чиновника, предложенные Еврокомиссией тарифы на весь импорт удобрений из Беларуси и России полностью остановит приток дешевой продукции, которая "душит" польскую отрасль.

"Экспорт дешевых удобрений опасно делает нас зависимыми от ключевых товаров. Мы не хотим зависеть от России в этой сфере", – подчеркнул он.

Тарифы на подавляющее большинство аграрной продукции из России и Беларуси, прежде всего зерно, действуют на территории Евросоюза с июля 2024 года.