Трамп оскаржив кримінальний вирок у справі про "порногроші"

Президент США Дональд Трамп подав апеляцію на обвинувальний вирок у кримінальній справі в Нью-Йорку про плату грошей порнозірці в обмін на мовчання про їхній нібито позашлюбний звʼязок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Адвокати Трампа подали повідомлення про апеляцію на вирок у так званій справі про "порногроші" в середу, 29 січня.

Повідомлення розпочинає апеляційний процес у Нью-Йорку, під час якого захист президента США зможе детальніше описати підстави для скарги, а окружна прокуратура Мангеттену, яка вела справу, відповідатиме на них.

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Нагадаємо, у справі про "порногроші" Трампа у травні 2024 року визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс.

В обмін на це вона зобовʼязалась не розголошувати перед виборами в США 2016 року сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Незадовго до того, як Трамп став президентом США, суддя у справі про "порногроші" присудив йому покарання у вигляді "безумовного звільнення" – тобто без увʼязнення, випробувального терміну чи штрафу.

Водночас у Трампа залишається формальна судимість, тож 47-й президент США став першим в історії країни президентом, засудженим за кримінальний злочин.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою не почались навіть слухання по суті.