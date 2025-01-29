Трамп обжаловал уголовный приговор по делу о "порноденьгах"
Президент США Дональд Трамп подал апелляцию на обвинительный приговор по уголовному делу в Нью-Йорке о плате денег порнозвезде в обмен на молчание об их якобы внебрачной связи.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.
Адвокаты Трампа подали уведомление об апелляции на приговор по так называемому делу о "порноденьгах" в среду, 29 января.
Сообщение начинает апелляционный процесс в Нью-Йорке, во время которого защита президента США сможет подробнее описать основания для жалобы, а окружная прокуратура Манхэттена, которая вела дело, будет отвечать на них.
Напомним, в деле о "порноденьгах" Трампа в мае 2024 года признали виновным по обвинению в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс.
В обмен на это она обязалась не разглашать перед выборами в США 2016 года сексуальный контакт, который, по ее словам, у нее был с Трампом годами ранее.
Незадолго до того, как Трамп стал президентом США, судья по делу о "порноденьгах" присудил ему наказание в виде "безусловного освобождения" – то есть без заключения, испытательного срока или штрафа.
В то же время у Трампа остается формальная судимость, поэтому 47-й президент США стал первым в истории страны президентом, осужденным за уголовное преступление.
Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным не начались даже слушания по существу.