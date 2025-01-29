Трамп обжаловал уголовный приговор по делу о "порноденьгах"

Президент США Дональд Трамп подал апелляцию на обвинительный приговор по уголовному делу в Нью-Йорке о плате денег порнозвезде в обмен на молчание об их якобы внебрачной связи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Адвокаты Трампа подали уведомление об апелляции на приговор по так называемому делу о "порноденьгах" в среду, 29 января.

Сообщение начинает апелляционный процесс в Нью-Йорке, во время которого защита президента США сможет подробнее описать основания для жалобы, а окружная прокуратура Манхэттена, которая вела дело, будет отвечать на них.

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Напомним, в деле о "порноденьгах" Трампа в мае 2024 года признали виновным по обвинению в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс.

В обмен на это она обязалась не разглашать перед выборами в США 2016 года сексуальный контакт, который, по ее словам, у нее был с Трампом годами ранее.

Незадолго до того, как Трамп стал президентом США, судья по делу о "порноденьгах" присудил ему наказание в виде "безусловного освобождения" – то есть без заключения, испытательного срока или штрафа.

В то же время у Трампа остается формальная судимость, поэтому 47-й президент США стал первым в истории страны президентом, осужденным за уголовное преступление.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным не начались даже слушания по существу.