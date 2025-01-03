У Європі ліквідували мережу, яка займалась трансляцією піратського контенту

В ході операції Європолу, проведеної під час чемпіонату Європи з футболу і літніх Олімпійських ігор, була ліквідована мережа нелегального стримінгу спортивних подій та іншого піратського контенту.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Правоохоронні органи Європейського союзу виявили понад 560 посередників, які продавали піратський контент, зокрема стримінг фільмів, серіалів і телеканалів.

Іспанська Ла Ліга, яка співпрацювала в розслідуванні, повідомила, що було виявлено понад 100 підозрюваних, ще 11 заарештовано.

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"Операція проводилася в контексті великих спортивних подій цього літа, таких як Євро-2024 та Олімпійські ігри, з основною метою боротьби з цифровим піратством у формі публікації, розповсюдження та трансляції цифрового контенту, що є об'єктом авторського права та суміжних прав", – йдеться в заяві головної футбольної ліги Іспанії.

Було проведено понад 100 обшуків, вилучено майже 30 серверів і 270 IPTV-пристроїв, а також 100 доменів, пов'язаних із незаконною діяльністю.

Також було вилучено наркотики та зброю, а також конфісковано криптовалюту на суму близько 1,6 мільйона євро та 40 тисяч євро готівкою.

За даними іспанської Ла Ліги, мережа розповсюджувала понад 2 500 телеканалів і охоплювала понад 22 мільйони користувачів по всьому світу без згоди правовласників.

В операції брали участь 15 країн, зокрема Болгарія, Хорватія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Румунія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.

Операція "Кратос" тривала з червня по вересень і об'єднала правоохоронні органи країн-членів ЄС та країн, що не є членами ЄС, а також агентства ЄС та приватні компанії, що займаються цифровим контентом.

=Боротьба з піратством є також вимогою Європейського Союзу для країн-кандидатів, як-то Україна. Раніше в ЄС уже закликали Київ посилити заходи проти піратства й контрафакту.