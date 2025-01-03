В Европе ликвидировали сеть, которая занималась трансляцией пиратского контента

В ходе операции Европола, проведенной во время чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр, была ликвидирована сеть нелегального стриминга спортивных событий и другого пиратского контента.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Правоохранительные органы Европейского союза обнаружили более 560 посредников, которые продавали пиратский контент, в частности стриминг фильмов, сериалов и телеканалов.

Испанская Ла Лига, которая сотрудничала в расследовании, сообщила, что было выявлено более 100 подозреваемых, еще 11 арестованы.

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"Операция проводилась в контексте крупных спортивных событий этого лета, таких как Евро-2024 и Олимпийские игры, с основной целью борьбы с цифровым пиратством в форме публикации, распространения и трансляции цифрового контента, являющегося объектом авторского права и смежных прав", – говорится в заявлении главной футбольной лиги Испании.

Было проведено более 100 обысков, изъято почти 30 серверов и 270 IPTV-устройств, а также 100 доменов, связанных с незаконной деятельностью.

Также были изъяты наркотики и оружие, а также конфискована криптовалюта на сумму около 1,6 миллиона евро и 40 тысяч евро наличными.

По данным испанской Ла Лиги, сеть распространяла более 2 500 телеканалов и охватывала более 22 миллионов пользователей по всему миру без согласия правообладателей.

В операции участвовали 15 стран, в том числе Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Румыния, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Операция "Кратос" длилась с июня по сентябрь и объединила правоохранительные органы стран-членов ЕС и стран, не являющихся членами ЕС, а также агентства ЕС и частные компании, занимающиеся цифровым контентом.

=Борьба с пиратством является также требованием Европейского Союза для стран-кандидатов, таких как Украина. Ранее в ЕС уже призывали Киев усилить меры против пиратства и контрафакта.