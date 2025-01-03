Новий уряд Литви хоче пом'якшити контроль за експортом товарів подвійного призначення
Новий уряд Литви прагнутиме пом'якшити заборону на експорт товарів подвійного призначення, запроваджену попереднім кабінетом міністрів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Уряд, що йде у відставку, заборонив експорт розширеного переліку товарів, які можуть бути використані Росією у військових цілях, включаючи промислові центрифуги, пристрої для фільтрації та очищення рідин або газів, а також різні компоненти автомобілів і тракторів.
Ці товари також заборонено перевозити повітряним транспортом по всьому світу, за винятком Європейського Союзу та кількох країн-партнерів.
Новий міністр економіки Литви Лукас Савіцкас підкреслив на пресконференції в п'ятницю, що попередні санкції залишаться в силі. Однак деякі з розширених заходів були прийняті без попередніх консультацій з бізнесом, додав він.
"Я не чув від наших бізнес-партнерів, що щось обговорювалося з будь-якою з асоціацій, присутніх за столом переговорів", – сказав Савіцкас.
Міністр зазначив, що обмеження не повинні зашкодити експортерам високотехнологічної продукції.
"Ми сподіваємося, що разом з урядом нам вдасться скоригувати рішення, знайти рішення, яке буде ефективним і з точки зору санкцій. Питання санкцій не стоїть – вони мають бути продовжені", – додав він.
Повідомляли, що з 11 листопада литовська митниця посилила контроль за товарами подвійного призначення, які задекларовані як експорт з країн ЄС.