Литва посилює контроль на кордонах за товарами подвійного призначення

З 11 листопада литовська митниця посилює контроль за товарами подвійного призначення, які задекларовані як експорт з країн ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію литовської митниці.

Як зазначено, таким чином митниця Литви продовжує свої ініціативи щодо запобігання постачанню товарів подвійного призначення до РФ та Білорусі.

"У зв'язку з міжнародними санкціями проти Росії та Білорусі на прикордонних пунктах буде проводитися фізичний контроль товарів подвійного призначення", – йдеться у повідомленні.

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Особливу увагу буде приділено експорту електронних товарів, таких як чипи, мікросхеми та інші електронні компоненти.

Також буде посилено контроль за товарами, на які не поширюються санкції, такими як медичне діагностичне обладнання, експорт різних механізмів і їхніх частин та аналогічних товарів.

Нещодавно у Штутгарті засудили 56-річного чоловіка до семи років ув'язнення за продаж верстатів для виробництва снайперських гвинтівок російському виробнику зброї всупереч торгівельним обмеженням.

Крім того, німецькі журналісти-розслідувачі встановили, що попри санкції у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.