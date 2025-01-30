У Люксембурзі виступили проти повернення контролю на кордонах в Європі

Міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден виступив проти прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Міністр коментував ініційоване консерваторами рішення німецького парламенту щодо посилення контролю над міграцією. Ухвалена Бундестагом ініціатива з пʼяти пунктів передбачає, серед іншого, "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.

"Ми не хочемо мати контроль на внутрішніх кордонах [ЄС]. У нас є 250 тисяч людей, які приїжджають на роботу в Люксембург з Німеччини, Франції та Бельгії, тому [відновлення] прикордонного контролю на внутрішніх кордонах не є правильним рішенням для нашої країни", – заявив Глоден.

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"Шенген – одне з найважливіших досягнень ЄС", – додав він.

На пряме запитання про пропозиції німецьких консерваторів він відповів: "Я не коментую внутрішню політику Німеччини".

Але він припустив, що якщо Німеччина попросить продовжити прикордонний контроль з Люксембургом, він відповість, подавши заперечення до Європейської комісії.

Ініціативу консервативного ХДС, яка не має юридично зобов'язуючої дії, вдалось ухвалити незначною більшістю у 348 голосів проти 345 за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Згодом лідер ХДС Фрідріх Мерц, який ініціював голосування, заявив, що шкодує, що його ініціативу проти міграції ухвалили за підтримки ультраправих, але зазначив, що така ситуація не виникла б, якби свої голоси віддали "Зелені" та соціал-демократи.

Усі основні німецькі партії раніше заявляли, що не співпрацюватимуть з "Альтернативи для Німеччини", а багато німців стурбовані зростанням популярності цієї партії в останні роки.