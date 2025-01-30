Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав батьків бойовика терористичного угруповання "Іспамська держава" (ІДІЛ) винними у підтримці тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Син засудженого швейцарського подружжя приєднався до лав ІДІЛ у 2015 році, вирушивши до Сирії.

Протягом 2016-2019 років батьки відправили йому понад 60 тисяч швейцарських франків, причому останній платіж у 40 тисяч франків вони переказали, коли чоловік і його сім'я потрапили в полон до курдів.

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За словами 60-річної матері бойовика ІДІЛ, її сина змусили їхати до Сирії на громадянську війну, а вона просила його повернутися додому з дружиною та їхньою донькою.

Подружжя стверджувало в суді, що переказували кошти сину, аби допомогти йому повернутися до Швейцарії. Але суд погодився з позицією прокуратури, що батьки мали очікувати, що частина їхніх коштів може піти на користь ІДІЛ.

У звʼязку з цим матір бойовика засудили до 20 місяців умовного увʼязнення, а батька – до восьми місяців. Рішення не є остаточним і ще може бути оскаржене в апеляційній палаті, а згодом і у Федеральному верховному суді Швейцарії.

Нагадаємо, у 2019 році у Швейцарії висунули звинувачення колишньому офіцеру швейцарської армії, який у Сирії воював проти бойовиків "Ісламської держави".