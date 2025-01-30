Федеральный уголовный суд Швейцарии признал родителей боевика террористической группировки "Испамское государство" (ИГИЛ) виновными в поддержке терроризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Сын осужденных швейцарских супругов присоединился в ряды ИГИЛ в 2015 году, отправившись в Сирию.

В течение 2016-2019 годов родители отправили ему более 60 тысяч швейцарских франков, причем последний платеж в 40 тысяч франков они перевели, когда мужчина и его семья попали в плен к курдам.

Реклама:

По словам 60-летней матери боевика ИГИЛ, ее сына заставили ехать в Сирию на гражданскую войну, а она просила его вернуться домой с женой и их дочерью.

Супруги утверждали в суде, что переводили средства сыну, чтобы помочь ему вернуться в Швейцарию. Но суд согласился с позицией прокуратуры, что родители должны были ожидать, что часть их средств может пойти в пользу ИГИЛ.

В связи с этим мать боевика приговорили к 20 месяцам условного заключения, а отца – к восьми месяцам. Решение не является окончательным и еще может быть обжаловано в апелляционной палате, а затем и в Федеральном верховном суде Швейцарии.

Напомним, в 2019 году в Швейцарии предъявили обвинения бывшему офицеру швейцарской армии, который в Сирии воевал против боевиков "Исламского государства".