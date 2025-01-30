Румунія отримала черговий F-16, придбаний у Норвегії

На авіабазу "Генерал Емануїл Йонеску" у центральній Румунії в четвер, 30 січня, прибув ще один винищувач F-16 Fighting Falcon, придбаний у Норвегії у 2023 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило румунське Міністерство національної оборони.

Придбаний у Норвегії F-16 прийняла 48-ма винищувальна ескадрилья Військово-повітряних сил Румунії. Тепер у її складі є всі 16 винищувачів.

"Придбання нової партії літаків F-16 Fighting Falcon і пов'язаного з ними пакету товарів і послуг забезпечує підвищення безпеки Румунії шляхом здійснення захисту національного повітряного простору/повітряного простору НАТО в мирний час і в кризових ситуаціях", – ідеться в повідомленні.

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Уряд Румунії ще у 2023 році уклав з урядом Норвегії контракт на придбання 32 літаків F-16 разом із початковою логістичною підтримкою і додатковим пакетом товарів і послуг від США.

Румунія також придбала 18 F-16 у Нідерландів, останні літаки прибули в країну наприкінці листопада.

Ці винищувачі румунські військові піднімають під час атаки Росії по сусідній Україні через загрозу падіння дронів на своїй території.