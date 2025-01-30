У Румунії другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу через атаку дронів РФ на Україну

Мешканці північного повіту Тулча у Румунії отримали повідомлення про повітряну тривогу у ніч проти 30 січня через атаку російського безпілотника поблизу румунського кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони повідомили про безпілотники в повітряному просторі України, на маршрутах польотів поблизу кордону.

У повідомленні RO-Alert, розісланому зранку близько 4:00, населення було повідомлено про можливість падіння об'єктів з повітряного простору, людей закликали знайти укриття. Оповіщення тривало 90 хвилин.

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Аналогічне повідомлення було надіслано в ніч з вівторка проти середи, після того, як Росія атакувала портову інфраструктуру в Україні.

Міністерство оборони повідомляє, що два літаки F-16 ВПС Румунії, що входять до складу бойової служби повітряної поліції, вилетіли з 86-ї авіабази в Борча близько 3:40. Літаки повернулися на базу близько 5:00.

Дані, надані радіолокаційними системами ВПС Румунії, не свідчать про вторгнення безпілотників у повітряний простір Румунії.

Проте сили Міноборони протягом дня проводитимуть пошуки в районах, де можуть виникнути ризики в результаті цих ситуацій, і продовжуватимуть місії зі спостереження за повітряним простором, йдеться в заяві міністерства.

Союзницькі структури також інформуються в режимі реального часу про ситуації, спричинені атаками.

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує українські порти.

Північноатлантичний альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Наприкінці жовтня інформували, що Міноборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни.