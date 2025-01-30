Румыния получила очередной F-16, приобретенный у Норвегии

На авиабазу "Генерал Эмануил Йонеску" в центральной Румынии в четверг, 30 января, прибыл еще один истребитель F-16 Fighting Falcon, приобретенный в Норвегии в 2023 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило румынское Министерство национальной обороны.

Приобретенный в Норвегии F-16 приняла 48-я истребительная эскадрилья Военно-воздушных сил Румынии. Теперь в ее составе есть все 16 истребителей.

"Приобретение новой партии самолетов F-16 Fighting Falcon и связанного с ними пакета товаров и услуг обеспечивает повышение безопасности Румынии путем осуществления защиты национального воздушного пространства/воздушного пространства НАТО в мирное время и в кризисных ситуациях", – говорится в сообщении.

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Правительство Румынии еще в 2023 году заключило с правительством Норвегии контракт на приобретение 32 самолетов F-16вместе с начальной логистической поддержкой и дополнительным пакетом товаров и услуг от США.

Румыния также приобрела 18 F-16 у Нидерландов, последние самолеты прибыли в страну в конце ноября.

Эти истребители румынские военные поднимают во время атаки России по соседней Украине из-за угрозы падения дронов на своей территории.