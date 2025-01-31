У Грузії починає діяти "митний безвіз" з ЄС

Грузія з 1 лютого 2025 року офіційно приєднається до комп’ютеризованої транзитної системи ЄС NCTS, яку спрощено називають "митним безвізом".

Про це повідомили у Службі доходів Міністества фінансів Грузії, пише "Європейська правда".

З 1 лютого 2025 року Грузія стає учасницею Конвенції про процедуру спільного транзиту і конвенції про спрощення процедур у торгівлі товарами та приєднається до Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS, яка спрощує переміщення товарів між країнами, що було передбачено Угодою про асоціацію між Грузією та ЄС.

"Митний безвіз" означає, що з Грузії стане можливо транспортувати товари до країн ЄС, а також країн-членів конвенції про спільний транзит з використанням єдиної транзитної декларації та єдиної фінансової гарантії, що вноситься у систему в електронному вигляді.

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Україна приєдналась до "митного безвізу" з ЄС з 1 жовтня 2022 року.

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