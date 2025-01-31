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У Грузії починає діяти "митний безвіз" з ЄС

Новини — П'ятниця, 31 січня 2025, 20:00 — Марія Ємець

Грузія з 1 лютого 2025 року офіційно приєднається до комп’ютеризованої транзитної системи ЄС NCTS, яку спрощено називають "митним безвізом".

Про це повідомили у Службі доходів Міністества фінансів Грузії, пише "Європейська правда".

З 1 лютого 2025 року Грузія стає учасницею Конвенції про процедуру спільного транзиту і конвенції про спрощення процедур у торгівлі товарами та приєднається до Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS, яка спрощує переміщення товарів між країнами, що було передбачено Угодою про асоціацію між Грузією та ЄС. 

"Митний безвіз" означає, що з Грузії стане можливо транспортувати товари до країн ЄС, а також країн-членів конвенції про спільний транзит з використанням єдиної транзитної декларації та єдиної фінансової гарантії, що вноситься у систему в електронному вигляді. 

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