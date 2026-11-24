Делегований на посаду міністра закордонних справ Латвії Гіртс Яунземс заявив, що якщо вводити санкції проти російського зерна, ефективніше було б зробити це на рівні ЄС, оскільки національні санкції Латвії буде легше обійти.

Заяву урядовця наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами Яунземса, важливо, щоб санкції завдавали Росії максимально болючої шкоди, але при цьому якомога менше шкодили самій Латвії.

Він зазначив, що в рамках санкційних ініціатив ЄС можна завдати російській економіці більш серйозної шкоди, ніж обмеженнями на зерно.

На думку Яунземса, якщо запровадити національні санкції проти зерна, їх буде легко обійти: його можна буде перевозити через Литву та Польщу.

Він також додав, що відмова від перевезення цього зерна вимагатиме виділення портам і залізниці дотацій у розмірі від 50 до 100 мільйонів євро.

7 листопада у Латвії пройшла акція протесту проти транзиту російського зерна, зібралося кілька десятків одиниць важкої техніки, зокрема трактори та зерновози.

А 16 листопада Міністерство закордонних справ Латвії у співпраці з іншими відповідними міністерствами підготувало проєкт постанови про заборону транзиту через латвійську територію зерна, що походить з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше Естонія запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.