Вес Стрітінг став першим міністром оборони Великої Британії, який відвідав Харків, розташований за 20 кілометрів від лінії фронту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian з посиланням на Міноборони Британії.

Під час візиту до України міністр високо оцінив надзвичайну мужність Збройних сил України та підтвердив подальшу військову підтримку з боку Великої Британії для зміцнення української оборони на тлі продовження російських атак.

Стрітінг оголосив, що уряд надасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу RapidRanger на пряме прохання президента Володимира Зеленського.

Як зазначили в Міністерстві оборони, система RapidRanger вже ефективно застосовувалася Україною проти російських повітряних загроз, зокрема проти гвинтових та реактивних дронів "Шахед".

"Додаткові пускові установки допоможуть Україні захистити своє населення, міста та критичну інфраструктуру від безперервних атак Путіна", – додали у відомстві.

Напередодні міністр оборони Британії Вес Стрітінг перебував з візитом у Києві. Під час виступу в британському посольстві у столиці України, де він розповідав про важливість української протиповітряної оборони, міністр замовк через гучний вибух російського безпілотника поблизу.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Британії Енді Бернем оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 260 мільйонів фунтів стерлінгів, що включає далекобійні дрони, здатні долати відстань на понад 1000 кілометрів.

Також писали, що міністр оборони України Євгеній Хмара та його британський колега Вес Стрітінг підписали проєктні домовленості щодо спільного виробництва українських безпілотників middle strike та deep strike.