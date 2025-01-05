У Швейцарії з 2022 року подвоїлась кількість розслідувань стосовно тероризму

Кількість чинних розслідувань випадків імовірного тероризму у Швейцарії подвоїлася з 2022 року.

Такі дані в інтервʼю газеті SonntagsZeitung навів генеральний прокурор Швейцарії Штефан Блеттлер, повідомляє "Європейська правда".

За словами Блеттлера, у Швейцарії нині розслідують 120 справ, повʼязаних з тероризмом, причому більшість із розслідуваних дій мають джихадистське підґрунтя.

Генпрокурор Швейцарії стверджує, що завдяки втручанням правоохоронців останнім часом вдалося запобігти деяким запланованим терористичним атакам.

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"Ми повинні очікувати, що терористична активність у Швейцарії зростатиме", – вважає він.

Блеттлер також розкритикував дії попередніх швейцарських урядів, які приділяли недостатньо уваги питанням внутрішньої безпеки, оскільки враження, нібито країну досі оминали терористичні дії, є оманливим.

Він також додав, що інші розслідування генеральної прокуратури Швейцарії, такі як організована злочинність або кіберзлочинність, відійшли на другий план через перевантаженість і брак персоналу.

Раніше повідомлялось, що у Швейцарії триває розслідування стосовно 11-річного хлопця, якого підозрюють у захопленні ісламістськими екстремістськими поглядами.