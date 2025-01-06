Зеленский говорит, что не готов приехать на инаугурацию Трампа без приглашения

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может приехать в США на инаугурацию новоизбранного лидера страны Дональда Трампа, которая состоится 20 января, без приглашения.

Об этом он рассказал в интервью Лексу Фридману, передает "Европейская правда".

Зеленского спросили о том, хотел ли он приехать на инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января. На это президент страны ответил утвердительно, однако обратил внимание на нюанс.

"Я бы хотел. Конечно, я буду смотреть на то, что у нас сейчас происходит, потому что есть моменты тяжелые, эскалационные, много ракет и тому подобное. Но, честно, ну я не могу приехать, особенно во время войны, если так президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто не красиво", – считает украинский лидер.

Реклама:

Он отметил, что лидеров стран, как правило, не приглашают на инаугурацию президентов США.

Однако, по словам Зеленского, он знает таких лидеров, которые "сами по себе могут приехать".

"Для меня это очень-очень трудно. Я такой человек, ну знаете, я в гости без приглашения не могу", – сказал глава государства.

Отметим, в середине декабря писали, что Трамп не исключил, что Зеленский может присутствовать на его инаугурации 20 января 2025 года.

Обычно на инаугурации президентов США редко когда присутствуют лидеры иностранных государств, но решение о том, кого приглашать, принимает именно команда будущего президента.

СМИ ранее узнали, что команда избранного президента США передала приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину, но тот, по информации СМИ, отказался.