Байден закликав американців не допустити повторення подій січня 2021 року

Чинний президент США Джо Байден нагадав американцям про напад на Капітолій 6 січня 2021 року та закликав не допустити повторення атаки на демократію.

Про це він написав у статті, опублікованій у ніч проти 6 січня у The Washington Post, передає "Європейська правда".



На початку статті Байден заявив, що 6 січня буде оголошено про початок засідання, на якому співробітники та члени Конгресу зберуться, аби підтвердити результати вільних і чесних президентських виборів та забезпечити мирну передачу влади.



"Поліція Капітолія стоятиме на варті цитаделі нашої демократії", – заявив він.

Ця церемонія, за його словами, понад два століття робила Америку "маяком" для вільного світу, затверджувала волю виборців.

Глава американської держави зазначив, що віцепрезидентка Кампала Гарріс також братиме участь у цьому процесі, аби затвердити перемогу свого політичного суперника.

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"Протягом більшої частини нашої історії ця процедура розглядалася як формальність, рутинний акт. Але після того, що ми всі побачили 6 січня 2021 року, ми знаємо, що більше ніколи не зможемо сприймати це як належне", – написав Байден.



Глава Білого дому переконаний, що американці мають пишатися тим, що демократія США витримала цю атаку. Але цього ніколи не потрібно забувати.

"Ми повинні пам’ятати мудрість про те, що будь-яка нація, яка забуває своє минуле, приречена повторити його. Ми не можемо допустити повторення того, що було чотири роки тому", – наголосив він.



Відтак, Байден зауважив, що наразі багато хто намагається "переписати і навіть стерти" історію того дня та відкинути стурбованість щодо загрози демократії, назвавши це звичайними протестами.

Чинний американський лідер наголосив, що "не можна допустити, щоби правда була втрачена".

Як відомо, інавгурація обраного президента США відбудеться 20 січня 2025 року. Трамп складе присягу у Конгресі, після чого протягом дня відбудуться численні заходи з нагоди початку його другого терміну.

Нещодавно інформували, що Трамп проведе мітинг у Вашингтоні 19 січня – за день до інавгурації на другий президентський термін.

Для нього це стане першим мітингом в американській столиці із січня 2021 року, коли тисячі прихильників республіканця штурмували Капітолій, намагаючись завадити затвердженню перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

На початку грудня Трамп заявив, що планує після повернення до Білого дому невідкладно підписати помилування засудженим за участь у подіях під Капітолієм 6 січня 2021 року.