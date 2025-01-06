Байден призвал американцев не допустить повторения событий января 2021 года

Действующий президент США Джо Байден напомнил американцам о нападении на Капитолий 6 января 2021 года и призвал не допустить повторения атаки на демократию.

Об этом он написал в статье, опубликованной в ночь на 6 января в The Washington Post, передает "Европейская правда".

В начале статьи Байден заявил, что 6 января будет объявлено о начале заседания, на котором сотрудники и члены Конгресса соберутся, чтобы подтвердить результаты свободных и честных президентских выборов и обеспечить мирную передачу власти.

"Полиция Капитолия будет стоять на страже цитадели нашей демократии", – заявил он.

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Эта церемония, по его словам, более двух веков делала Америку "маяком" для свободного мира, утверждала волю избирателей.

Глава американского государства отметил, что вице-президент Кампала Харрис также будет участвовать в этом процессе, чтобы утвердить победу своего политического соперника.

"На протяжении большей части нашей истории эта процедура рассматривалась как формальность, рутинный акт. Но после того, что мы все увидели 6 января 2021 года, мы знаем, что больше никогда не сможем воспринимать это как должное", – написал Байден.

Глава Белого дома убежден, что американцы должны гордиться тем, что демократия США выдержала эту атаку. Но этого никогда не нужно забывать.

"Мы должны помнить мудрость о том, что любая нация, которая забывает свое прошлое, обречена повторить его. Мы не можем допустить повторения того, что было четыре года назад", – подчеркнул он.

Следовательно, Байден отметил, что сейчас многие пытаются "переписать и даже стереть" историю того дня и отвергнуть обеспокоенность относительно угрозы демократии, назвав это обычными протестами.

Действующий американский лидер подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы правда была потеряна".

Как известно, инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2025 года. Трамп примет присягу в Конгрессе, после чего в течение дня состоятся многочисленные мероприятия по случаю начала его второго срока.

Недавно информировали, что Трамп проведет митинг в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации на второй президентский срок.

Для него это станет первым митингом в американской столице с января 2021 года, когда тысячи сторонников республиканца штурмовали Капитолий, пытаясь помешать утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах.

В начале декабря Трамп заявил, что планирует по возвращении в Белый дом безотлагательно подписать помилование осужденным за участие в событиях под Капитолием 6 января 2021 года.