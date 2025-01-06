В Австрії лідер ультраправих зустрівся з президентом, чекаючи мандат на формування коаліції
Лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль зустрівся в понеділок з президентом Александром ван дер Белленом, очікуючи, що йому буде доручено сформувати коаліційний уряд.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.
Кікль прибув до президентської канцелярії близько 11:00 за місцевим часом. До початку зустрічі не було зроблено жодних заяв.
Поки що невідомо, чи буде Кіклю доручено сформувати уряд, зазначає видання.
Ван дер Беллен мав виступити із заявою для ЗМІ менш ніж за годину після закінчення зустрічі.
На тлі переговорів Александра ван дер Беллена і Кікля на площі Балгаусплац проходить демонстрація, учасники якої виступають проти ультраправих при владі.
Скандування проти FPÖ і фашизму чергуються із закликами до Александра ван дер Беллена "вигнати Кікля".
Нагадаємо, 4 січня Карл Негаммер оголосив про відставку з посади лідера Австрійської народної партії та канцлера Австрії після провалу переговорів про коаліцію із соціал-демократами.
Партії вели переговори після парламентських виборів у вересні 2024 року. Хоча тоді перемогла ультраправа Австрійська партія свободи, голосів для одноосібної більшості їй не вистачило, а інші партії відмовились входити з нею в коаліцію.
Новопризначений лідер Австрійської народної партії Крістіан Штокер 5 січня висловив готовність вести переговори з ультраправою Австрійською партією свободи про коаліцію.
Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.