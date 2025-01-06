В Австрії лідер ультраправих зустрівся з президентом, чекаючи мандат на формування коаліції

Лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль зустрівся в понеділок з президентом Александром ван дер Белленом, очікуючи, що йому буде доручено сформувати коаліційний уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Кікль прибув до президентської канцелярії близько 11:00 за місцевим часом. До початку зустрічі не було зроблено жодних заяв.

Поки що невідомо, чи буде Кіклю доручено сформувати уряд, зазначає видання.

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Ван дер Беллен мав виступити із заявою для ЗМІ менш ніж за годину після закінчення зустрічі.

На тлі переговорів Александра ван дер Беллена і Кікля на площі Балгаусплац проходить демонстрація, учасники якої виступають проти ультраправих при владі.

Скандування проти FPÖ і фашизму чергуються із закликами до Александра ван дер Беллена "вигнати Кікля".

Нагадаємо, 4 січня Карл Негаммер оголосив про відставку з посади лідера Австрійської народної партії та канцлера Австрії після провалу переговорів про коаліцію із соціал-демократами.

Партії вели переговори після парламентських виборів у вересні 2024 року. Хоча тоді перемогла ультраправа Австрійська партія свободи, голосів для одноосібної більшості їй не вистачило, а інші партії відмовились входити з нею в коаліцію.

Новопризначений лідер Австрійської народної партії Крістіан Штокер 5 січня висловив готовність вести переговори з ультраправою Австрійською партією свободи про коаліцію.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.