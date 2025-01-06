В Австрии лидер ультраправых встретился с президентом, ожидая мандата на формирование коалиции

Лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль встретился в понедельник с президентом Александром ван дер Белленом, ожидая, что ему будет поручено сформировать коалиционное правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Кикль прибыл в президентскую канцелярию около 11:00 по местному времени. До начала встречи не было сделано никаких заявлений.

Пока неизвестно, будет ли Киклю поручено сформировать правительство, отмечает издание.

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Ван дер Беллен должен был выступить с заявлением для СМИ менее чем через час после окончания встречи.

На фоне переговоров Александра ван дер Беллена и Кикля на площади Баллхаусплац проходит демонстрация, участники которой выступают против ультраправых у власти.

Скандирования против FPÖ и фашизма чередуются с призывами к Александру ван дер Беллену "изгнать Кикля".

Напомним, 4 января Карл Нехаммер объявил об отставке с должности лидера Австрийской народной партии и канцлера Австрии после провала переговоров о коалиции с социал-демократами.

Партии вели переговоры после парламентских выборов в сентябре 2024 года. Хотя тогда победила ультраправая Австрийская партия свободы, голосов для единоличного большинства ей не хватило, а другие партии отказались входить с ней в коалицию.

Новоназначенный лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер 5 января выразил готовность вести переговоры с ультраправой Австрийской партией свободы о коалиции.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.