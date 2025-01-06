Франція посилює безпеку на масових заходах після атак у Німеччині та США
Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо наказав посилити безпеку на великих зібраннях після наїздів авто на натовпи людей у Німеччині та Сполучених Штатах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
У службовій записці для посадовців французького МВС Рішельє закликав забезпечити "оптимальні умови безпеки".
"З огляду на високий рівень терористичної загрози, що нависла над нашою країною, прошу вас зберігати максимальну пильність і посилити заходи безпеки по всій країні під час проведення великих святкових, культурних і спортивних заходів", – сказав міністр.
Він звернув увагу на "останні події в Німеччині та Сполучених Штатах", які, за його словами, показують серйозність загрози і те, "як швидко терористи можуть скористатися будь-якими вразливостями".
Глава МВС Франції постановив, що для заходів з "винятковим ризиком терористичної загрози" може бути обмежений доступ з боку організаторів.
Він також закликав приділити особливу увагу плануванню дорожнього руху та евакуації, а також забезпеченню "надійних систем захисту" від наїздів авто на натовпи людей.
Нагадаємо, 1 січня ветеран американської армії, який, за даними слідства, присягнув на вірність "Ісламській державі", збив на смерть 14 відвідувачів вечірки в Новому Орлеані.
Перед тим у Німеччині автомобіль протаранив різдвяний ярмарок у східнонімецькому місті Магдебург, у результаті чого вже загинули шестеро людей і 299 отримали поранення.