Франція посилює безпеку на масових заходах після атак у Німеччині та США

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо наказав посилити безпеку на великих зібраннях після наїздів авто на натовпи людей у Німеччині та Сполучених Штатах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У службовій записці для посадовців французького МВС Рішельє закликав забезпечити "оптимальні умови безпеки".

"З огляду на високий рівень терористичної загрози, що нависла над нашою країною, прошу вас зберігати максимальну пильність і посилити заходи безпеки по всій країні під час проведення великих святкових, культурних і спортивних заходів", – сказав міністр.

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Він звернув увагу на "останні події в Німеччині та Сполучених Штатах", які, за його словами, показують серйозність загрози і те, "як швидко терористи можуть скористатися будь-якими вразливостями".

Глава МВС Франції постановив, що для заходів з "винятковим ризиком терористичної загрози" може бути обмежений доступ з боку організаторів.

Він також закликав приділити особливу увагу плануванню дорожнього руху та евакуації, а також забезпеченню "надійних систем захисту" від наїздів авто на натовпи людей.

Нагадаємо, 1 січня ветеран американської армії, який, за даними слідства, присягнув на вірність "Ісламській державі", збив на смерть 14 відвідувачів вечірки в Новому Орлеані.

Перед тим у Німеччині автомобіль протаранив різдвяний ярмарок у східнонімецькому місті Магдебург, у результаті чого вже загинули шестеро людей і 299 отримали поранення.