Франция усиливает безопасность на массовых мероприятиях после атак в Германии и США

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо приказал усилить безопасность на крупных собраниях после наездов авто на толпы людей в Германии и Соединенных Штатах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В служебной записке для должностных лиц французского МВД Ришелье призвал обеспечить "оптимальные условия безопасности".

"Учитывая высокий уровень террористической угрозы, нависшей над нашей страной, прошу вас сохранять максимальную бдительность и усилить меры безопасности по всей стране во время проведения крупных праздничных, культурных и спортивных мероприятий", – сказал министр.

Реклама:

Он обратил внимание на "последние события в Германии и Соединенных Штатах", которые, по его словам, показывают серьезность угрозы и то, "как быстро террористы могут воспользоваться любыми уязвимостями".

Глава МВД Франции постановил, что для мероприятий с "исключительным риском террористической угрозы" может быть ограничен доступ со стороны организаторов.

Он также призвал уделить особое внимание планированию дорожного движения и эвакуации, а также обеспечению "надежных систем защиты" от наездов авто на толпы людей.

Напомним, 1 января ветеран американской армии, который, по данным следствия, присягнул на верность "Исламскому государству", сбил насмерть 14 посетителей вечеринки в Новом Орлеане.

Перед тем в Германии автомобиль протаранил рождественскую ярмарку в восточногерманском городе Магдебург, в результате чего погибли шесть человек и 299 получили ранения.