Посол США застеріг Угорщину від зміцнення зв'язків із РФ

Посол США в Угорщині Девід Прессмен розкритикував зв'язки Угорщини з РФ попри загарбницьку війну, яку Росія веде проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У своїй промові з нагоди 25-ї річниці членства Угорщини в НАТО він заявив, що союзники по НАТО попереджають Угорщину про небезпеку її "тісних" відносин з Росією, які "міцнішають".

За його словами, якщо це буде політичний вибір Будапешта, "нам доведеться вирішити, як найкраще захистити наші безпекові інтереси".

"Ці законні занепокоєння щодо безпеки, які поділяють 31 союзник Угорщини, не можна ігнорувати", – сказав Прессмен.

Посол США вказав, що Угорщина є союзником, "який поводиться не так, як будь-хто інший".

"Вона (ця промова) про уряд, який називає США "ворогом" та поводиться з ними, роблячи при цьому політичний вибір, який дедалі більше ізолює його від друзів і союзників. Ця промова про те, що давній друг та союзник говорить і робить речі, які підривають довіру і дружбу", – наголосив він.

Прессман також заявив, що Угорщина відкрито закликає США та інших союзників відрізати Україну від військової підтримки, щоб змусити її до негайного припинення вогню й мирних переговорів.

"Сполучені Штати також хочуть миру. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але угорська пропозиція не відповідає реальності", – підкреслив посол.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто накинувся зі звинуваченнями на адресу радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, намагаючись захистити репутацію свого шефа Віктора Орбана.

12 березня заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр прийняв посла США Девіда Прессмена через слова Джо Байдена про зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана з Дональдом Трампом.

Після їхньої зустрічі Байден заявив, що прем'єр Угорщини "не вважає, що демократія працює, і прагне диктатури". У МЗС Угорщини відреагували, що не зобов'язані терпіти "таку брехню" від будь-кого, "навіть якщо ця людина є президентом Сполучених Штатів".

Про американські плани Орбана та про важливі деталі його заяв читайте в статті Сімейні цінності Трампа і Орбана. Все про "план щодо України" та візит угорського лідера до США.