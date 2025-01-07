У Орбана прокомментировали санкции против его соратника: мелочная месть посла

Правительство Венгрии обещает принять "необходимые юридические меры" в связи с санкциями США против венгерского чиновника Антала Рогана.

Такой комментарий канцелярия венгерского премьер-министра дала порталу Telex, сообщает "Европейская правда".

В венгерском правительстве говорят, что санкции против Рогана "является последней, мелочной местью посла США, который покидает пост и потерпел неудачу".

Речь идет о Дэвиде Прессмене, который неоднократно остро критиковал правительство Виктора Орбана, в частности из-за связей с Россией.

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"После 20 января в Соединенных Штатах Америки будет новое правительство и новый президент. После вступления в должность (Трампа) мы примем необходимые юридические меры", – добавили в канцелярии Орбана.

Антал Роган попал в санкционный список США в соответствии с Актом Магнитского, который предусматривает привлечение к ответственности людей, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.

Как писала "Европейская правда", Роган является руководителем медиаимперии правительства Венгрии, которая охватывает всю страну и распространяет провластную пропаганду.

Отметим, что Антал Роган стал первым чиновником Венгрии, против которого США ввели санкции.

В 2023 году СМИ сообщали, что американская сторона планирует ввести ограничения против венгерских чиновников, но тогда все завершилось санкциями против Международного инвестиционного банка – финансового учреждения в Будапеште с российской собственностью.