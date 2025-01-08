ЄС попереджає про "серйозний удар" по кліматичній політиці з боку Трампа

Глобальним зусиллям з боротьби зі зміною клімату буде завдано серйозного удару, якщо обраний президент США Дональд Трамп знову виведе країну з Паризької угоди, попередив глава політики ЄС з питань зміни клімату.

Про це сказав комісар ЄС з питань клімату Вопке Хукстра в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Перехідна команда Трампа підготувала виконавчі розпорядження про вихід Сполучених Штатів – другого за величиною забруднювача довкілля в світі після Китаю – з основного глобального договору про зміну клімату.

"Якщо це станеться, це буде серйозним ударом для міжнародної кліматичної дипломатії", – заявив Хукстра.

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За його словами, ще один вихід США з Паризької угоди вимагатиме від інших країн "подвоїти кліматичну дипломатію".

"Немає альтернативи тому, щоб переконатися, що, врешті-решт, кожен зробить свій внесок, тому що зміна клімату є невибірковою. Це справді проблема, яку світ повинен вирішити разом", – сказав єврокомісар про кліматичні переговори в ООН.

Паризька угода є центральним елементом кліматичних переговорів Організації Об'єднаних Націй, в яких майже 200 країн обговорюють кроки зі скорочення викидів та фінансування цих зусиль.

США відіграють центральну роль у переговорах, в тому числі завдяки співпраці з Китаєм – найбільшим забруднювачем навколишнього середовища і другою за величиною економікою світу – з метою закласти основу для нещодавніх глобальних кліматичних угод.

Очікується, що за Трампа, який повертається до Білого дому 20 січня, ситуація кардинально зміниться. Він назвав зміну клімату містифікацією і вийшов з Паризької угоди під час свого першого терміну з 2017 по 2021 рік. Минулого місяця він попередив ЄС, що він повинен купувати більше американської нафти і газу або зіткнутися з тарифами.

Хукстра заявив, що ЄС буде "конструктивно взаємодіяти" з новою адміністрацією США з таких питань, як зміна клімату. Він сказав, що Комісія звертається до американських контактів по всьому політичному спектру, в тому числі на нефедеральному рівні.

"Переконатися, що наші американські друзі, наскільки це можливо, залишаються на борту і працюють над цим разом з нами, – це те, до чого я буду прагнути", – сказав він.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра заявив, що світ вступає в епоху "геополітичної зими" на тлі зміцнення ультраправих сил у Європі і повернення до влади у США Дональда Трампа.

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