ЕС предупреждает о "серьезном ударе" по климатической политике со стороны Трампа

Глобальным усилиям по борьбе с изменением климата будет нанесен серьезный удар, если избранный президент США Дональд Трамп снова выведет страну из Парижского соглашения, предупредил глава политики ЕС по вопросам изменения климата.

Об этом сказал комиссар ЕС по вопросам климата Вопке Хукстра в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Переходная команда Трампа подготовила исполнительные распоряжения о выходе Соединенных Штатов – в настоящее время второго по величине загрязнителя окружающей среды в мире после Китая – из основного глобального договора об изменении климата.

"Если это произойдет, это будет серьезным ударом для международной климатической дипломатии", – заявил Хукстра.

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По его словам, еще один выход США из Парижского соглашения потребует от других стран "удвоить климатическую дипломатию" в ответ.

"Нет альтернативы тому, чтобы убедиться, что, в конце концов, каждый сделает свой вклад, потому что изменение климата является неизбирательным. Это действительно проблема, которую мир должен решить вместе", – сказал еврокомиссар о климатических переговорах в ООН.

Парижское соглашение является центральным элементом климатических переговоров Организации Объединенных Наций, в которых почти 200 стран обсуждают шаги по сокращению выбросов и финансирование этих усилий.

США играют центральную роль в переговорах, в том числе благодаря сотрудничеству с Китаем – крупнейшим загрязнителем окружающей среды и второй по величине экономикой мира – с целью заложить основу для недавних глобальных климатических соглашений.

Ожидается, что при Трампе, который возвращается в Белый дом 20 января, ситуация кардинально изменится. Он назвал изменение климата мистификацией и вышел из Парижского соглашения во время своего первого срока с 2017 по 2021 год. В прошлом месяце он предупредил ЕС, что он должен покупать больше американской нефти и газа или столкнуться с тарифами.

Хукстра заявил, что ЕС будет "конструктивно взаимодействовать" с новой администрацией США по таким вопросам, как изменение климата. Он сказал, что Комиссия обращается к американским контактам по всему политическому спектру, в том числе на нефедеральном уровне.

"Убедиться, что наши американские друзья, насколько это возможно, остаются на борту и работают над этим вместе с нами, – это то, к чему я буду стремиться", – сказал он.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра заявил, что мир вступает в эпоху "геополитической зимы " на фоне укрепления ультраправых сил в Европе и возвращения к власти в США Дональда Трампа.

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