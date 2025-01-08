Суд у Фінляндії відхилив позов екоактивістів щодо невиконання владою кліматичних зобов’язань

У Фінляндії вдруге відхилили позов кліматичних активістів, яким вони звинувачували владу у недостатній протидії змінам клімату.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда",

Вищий адміністративний суд відхилив апеляційний позов шести організацій екоактивістів, у якому вони намагалися довести, що уряд робить недостатньо для виконання міжнародних зобов’язань Фінляндії у питаннях протидії змінам клімату та Закону про клімат.

Попереднього разу апеляцію відхилили без розгляду, а цього разу – після аналізу аргументів.

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У рішенні зазначають, що фінська влада почала серію заходів для протидії змінам клімату, проте на їхню реалізацію потрібен час і поки рано говорити про те, достатні вони чи ні для досягнення кліматичних цілей, визначених у Законі про клімат.

Водночас зазначили, що згодом висновок може бути протилежним, якщо стане зрозуміло, що зроблені кроки все ж не дозволять вчасно досягти визначених цілей.

Нагадаємо, один з найвідоміших льодовиків Норвегії настільки зменшився у розмірі, що більше не буде видимий для туристів зі звичної оглядової точки.

Служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу Copernicus ще до кінця 2024 року оприлюднила оцінки, що цей рік стане найтеплішим в історії спостережень.