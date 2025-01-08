Суд в Финляндии отклонил иск экоактивистов о невыполнении властями климатических обязательств

В Финляндии во второй раз отклонили иск климатических активистов, которым они обвиняли власти в недостаточном противодействии изменениям климата.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда",

Высший административный суд отклонил апелляционный иск шести организаций экоактивистов, в котором они пытались доказать, что правительство делает недостаточно для выполнения международных обязательств Финляндии в вопросах противодействия изменениям климата и Закона о климате.

В прошлый раз апелляцию отклонили без рассмотрения, а на этот раз – после анализа аргументов.

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В решении отмечают, что финская власть начала серию мер по противодействию изменениям климата, однако на их реализацию требуется время и пока рано говорить о том, достаточны они или нет для достижения климатических целей, определенных в Законе о климате.

В то же время отметили, что впоследствии вывод может быть противоположным, если станет понятно, что сделанные шаги все же не позволят вовремя достичь определенных целей.

Напомним, один из самых известных ледников Норвегии настолько уменьшился в размере, что больше не будет виден для туристов с привычной обзорной точки.

Служба мониторинга изменения климата Европейского Союза Copernicus еще до конца 2024 года обнародовала оценки, что год станет самым теплым в истории наблюдений.