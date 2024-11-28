Один з відомих льодовиків Норвегії розтанув настільки, що "сховався" від туристів

Один з найвідоміших льодовиків Норвегії настільки зменшився у розмірі, що більше не буде видимий для туристів під горою.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Льодовик Нігардсбрін – один з тих, які найбільше розтанули за літо 2024 року. Він є "рукавом" більшого льодовика Йостедальсбрін, що розташований у гірському масиві між містами Олесунн і Берген.

Нігардсбрін раніше був добре видимий з точки, куди нескладно дійти пішки, і щороку приваблював десятки тисяч туристів.

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За останні десять років льодовик "відповз" більш як на 400 метрів. Цього літа він відступив назад у гори ще на 42 метри і його вже не можна бачити з класичної оглядової точки.

Льодовик Хельстугубрін у розташованому поруч національному парку Йотунхеймен відступив на 19 метрів, порівняно з 2023 роком.

Схожі процеси відбуваються з низкою інших норвезьких льодовиків. Двадцять льодовиків за останні 16 років цілковито зникли.

Науковці пояснюють таке радикальне танення змінами клімату.

У жовтні в заполярному норвезькому місті Тромсе зафіксували 100-річний "теплий" рекорд. Європейське кліматичне агентство прогнозує, що 2024 рік стане найспекотнішим за історію спостережень.

Група науковців попередила уряди країн Північної Європи, що глобальне потепління спричинило значну зміну течії в Атлантичному океані, і у разі поглиблення процесу у перспективі кількох десятиліть це може спричинити радикальну зміну клімату у Європі.