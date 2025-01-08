У Данії і Швеції стежать за двома кораблями РФ, які два дні кружляють в одній протоці

Шведи та данці наразі спостерігають за двома російськими кораблями, які щонайменше два дні кружляють навколо невеликої ділянки в протоці Каттегат у Балтійському морі.

Про це повідомив шведський телеканал TV4, передає "Європейська правда".

Канал повідомив, що це російський пошуковий корабель і російський буксир. Наразі незрозуміло, чому російські кораблі плавають у протоці.

"Ми знаємо про ці кораблі і поінформували відповідні органи влади та Данську морську адміністрацію", – заявив Клас Ловен, офіцер командного центру шведської берегової охорони.

Реклама:

"Ми стежимо за їхнім пересуванням", – сказав Генрік Ністрьом, речник Збройних сил Швеції.

Шведська берегова охорона заявила, що кораблі перебувають у данських водах. Телеканал TV4 повідомив, що кораблі були виявлені на радарах і кружляли довкола невеликої ділянки в Каттегаті щонайменше з вечора понеділка.

"Вони були там деякий час. Я не можу точно сказати, як довго", – додав Ловен, коментуючи ситуацію.

У Данії теж заявили, що знають про кораблі. Зокрема, їхні маневри відстежують у порту Грена.

"Немає жодних ознак того, що кораблі зайдуть у порт Грена. Але якщо вони попросять (про захід), їм, звісно, не дозволять цього зробити", – сказав каналу DR директор порту Генрік Карстенсен.

Водночас, за його словами, немає нічого незвичайного в тому, що російські – або інші – кораблі простоюють в Каттегаті, наприклад, в очікуванні поновлення контрактів.

Пильна увага до російських кораблів пояснюється останніми інцидентами в Балтійському морі, пов'язаними з пошкодженням підводних кабелів.

НАТО наприкінці тижня розпочне охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.

7 січня писали, що у Фінській затоці спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos знайшов та підняв якір, який належав нафтовому танкеру Eagle S, що його підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Російська війна йде під воду.