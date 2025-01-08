У Греції арештувати понад 120 мігрантів, які пересувались швидкісними катерами

Грецькі правоохоронці затримали 124 мігранти на східному острові Карпатос у середу, виявивши швидкісні човни без розпізнавальних знаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Берегова охорона повідомила, що 58 мігрантів були виявлені під час перевірки поблизу головного порту острова в східній частині Егейського моря.

Ще 66 були виявлені в більш віддаленому районі на північ, багато з них були затримані на суші.

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24-річного мігранта заарештували за ймовірну наявність у нього підроблених документів, що засвідчують особу.

Напередодні стало відомо, що Європейський суд з прав людини ухвалив, що Греція незаконно депортувала жінку до сусідньої Туреччини шляхом "виштовхування" через кордон, назвавши цю практику систематичною.

Благодійні організації та правозахисні групи мігрантів неодноразово звинувачували грецьку берегову охорону та поліцію в тому, що вони незаконно перешкоджають мігрантам шукати притулку, таємно повертаючи їх у турецькі води.