В Греции арестовали более 120 мигрантов, которые передвигались на скоростных катерах

Греческие правоохранители задержали 124 мигранта на восточном острове Карпатос в среду, обнаружив скоростные лодки без опознавательных знаков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Береговая охрана сообщила, что 58 мигрантов были обнаружены во время проверки вблизи главного порта острова в восточной части Эгейского моря.

Еще 66 были обнаружены в более отдаленном районе к северу, многие из них были задержаны на суше.

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24-летнего мигранта арестовали за вероятное наличие у него поддельных документов, удостоверяющих личность.

Накануне стало известно, что Европейский суд по правам человека постановил, что Греция незаконно депортировала женщину в соседнюю Турцию путем "выталкивания" через границу, назвав эту практику систематической.

Благотворительные организации и правозащитные группы мигрантов неоднократно обвиняли греческую береговую охрану и полицию в том, что они незаконно препятствуют мигрантам искать убежища, тайно возвращая их в турецкие воды.